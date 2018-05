VICENZA – Un tamponamento tra due auto che vanno a fuoco, poi altre due vetture coinvolte e 4 persone morte, tra cui una ragazza di 17 anni. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Questo il bilancio del tragico incidente avvenuto il 22 maggio sull’autostrada A31 nel territorio di Albettone, in provincia di Vicenza. Tra le vittime morte carbonizzate tra i rottami in fiamme ci sono anche Luciano Rossetto, 52 anni, e la giovane figlia Arianna. Altre cinque persone sono rimaste ferite.

Sono stati due, uno consecutivo all’altro, gli incidenti sulla A31 Valdastico Sud. Nel primo, avvenuto poco dopo il casello di Albettone, si sono scontrate due auto, e nello schianto uno degli occupanti è stato sbalzato fuori dell’abitacolo, rimanendo ferito in modo molto grave. Lo schianto che ha provocato le tre vittime è avvenuto subito dopo: a causa della coda che si era formata per il primo incidente altre due auto si sono tamponate, tra Albettone e Longare, prendendo poi fuoco, ed i tre sono rimasti intrappolati nelle carcasse in fiamme. Luca Pozza sul Gazzettino racconta la storia di Luciano e Arianna: