GORIZIA – Un camion cisterna si è ribaltato sull’autostrada A34 la mattina del 5 giugno e il tratto Villesse Gorizia in direzione Venezia è stato chiuso al traffico. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Subito sono scattate le operazioni di soccorso e nel tratto si sono formate lunghe code.

Paola Treppo sul Gazzettino scrive che non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, ma lo svincolo interessato è stato chiuso al traffico:

“Per cause in corso di accertamento un camion cisterna si è ribaltato ed è stato necessario chiudere lo svincolo per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco del comando di Gorizia, l’elicottero sanitario del Fvg, personale medico delle ambulanze, personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanici. Si stanno già formando lunghe code”.