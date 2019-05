MILANO – Incidente sulla autostrada A4 nel tratto compreso tra Trezzo sull’Adda e Cavenago di Brianza in direzione di Milano: un’auto si è ribaltata dopo un tamponamento con un’altra vettura e sul posto si sono formate lunghe code, con conseguenti disagi per i molti pendolari e lavoratori in strada a quell’ora.

Lo scontro è avvenuto infatti intorno alle 7:30 di mattina di mercoledì 22 maggio all’altezza del chilometro 156, poco dopo l’uscita di Trezzo.

A quell’ora il tratto autostradale era particolarmente affollato e la circolazione automobilistica è andata in tilt. Autostrade per l’Italia segnala cinque chilometri di coda a partire da Dalmine, con auto completamente bloccate dopo l’ingresso di Trezzo d’Adda. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Milano e i sanitari del 118 oltre alla polizia stradale di Novate.

Sono comunque per fortuna solo lievi le ferite dei quattro occupanti delle due auto coinvolte nel tamponamento, tutti giovani uomini ventenni. Nessuno di loro, riferisce Areu (la Azienda Regionale Emergenza Urgenza), ha dovuto ricorrere alle cure mediche in ospedale. Lo stesso tratto della A4 era stato interessato solo pochi mesi fa da un altro brutto incidente, in quel caso mortale. (Fonte: Milano Today)