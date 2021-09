Incidente A4 oggi vicino Bergamo tra Dalmine e Capriate San Gervasio: traffico in tilt

Incidente in A4 tra Dalmine e Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo. La mattina di martedì 7 settembre 2021 si è ribaltato un autotreno. Per fortuna non c’è un bilancio grave, ma il traffico è in tilt da ore.

Incidente in A4 tra Dalmine e Capriate San Gervasio (Bergamo)

Chiusi i caselli autostradali della A4 di Bergamo e Dalmine nella mattinata di martedì 7 settembre. Tutto per un incidente stradale: un mezzo pesante – un autotreno carico di alluminio – si è ribaltato nel tratto tra Bergamo e Capriate in direzione Milano. E’ successo poco dopo le 5.30.

Traffico in tilt: i consigli di Autostrade per l’Italia

Il traffico della zona, molto sostenuto nei giorni feriali, è andato inevitabilmente in tilt. Sul posto sono intervenuti i mezzi per liberare la carreggiata e gli operatori del 118 per l’autista di 55 anni che però non avrebbe riportato gravi ferite. Autostrade per l’Italia consiglia l’entrata verso Milano da Capriate. L’uscita consigliata provenendo da Brescia: Seriate.