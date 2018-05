VICENZA – Un tamponamento è avvenuto la mattina dell’8 maggio sull’autostrada A4 Serenissima tra i caselli di Vicenza ovest e Montecchio Maggiore, in direzione Milano, tra due mezzi pesanti. Traffico in tilt e code fino a 7 chilometri per gli automobilisti.

L’incidente si è verificato intorno alle 9 del mattino sulla corsia di marcia lenta, causando pesanti disagi al traffico. Luca Pozza sul Gazzettino scrive che in breve tempo si sono formati 7 chilometri di coda e la situazione è lentamente tornata alla normalità: