Un uomo travolto e ucciso da un tir in un incidente sul tratto bergamasco dell’autostrada A4, al confine con la provincia di Brescia. Il dramma all’altezza di Telgate, dove l’uomo è stato investito ed è morto sul colpo. Le cause e la dinamica dell’incidente sono ancora in corso d’accertamento a parte della Polizia stradale. Vicino al luogo della tragedia trovata un’auto posteggiata in corsia d’emergenza.

La dinamica dell’incidente sull’A4

Non si esclude che l’uomo possa essere rimasto in panne con l’auto e, una volta scesa dall’abitacolo, sia stato investito dal camion. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’automedica del 118. Gli accertamenti della Stradale sono proseguiti fino a tarda notte per identificare la vittima e ricostruire quanto accaduto. L’autostrada è stata chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi. Illeso, ma sotto choc, il camionista. Il tir e l’auto sono stati sequestrati per consentire le indagini del caso.