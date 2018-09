PADOVA – Incidente sulla autostrada A4 giovedì mattina, 6 settembre, in Veneto. Poco dopo le 8 c’è stato uno schianto fra due auto nel territorio di Vigonza (Padova), al chilometro 368 in direzione Trieste. Due persone sono rimaste ferite.

Subito sul posto si sono formate code fino a 5 chilometri a causa dei veicoli incidentati che occupano metà della carreggiata. Sono arrivati gli uomini della polizia stradale, del 118 e il soccorso meccanico, con quattro mezzi degli ausiliari di CAV in servizio di assistenza e presegnalazione coordinati dal Centro Operativo di Mestre della società. Il ripristino della viabilità è avvenuto in tarda mattinata.

Sempre sulla A4, ma in quel caso tra gli svincoli di Grisignano e di Padova Ovest in direzione Venezia, c’era stato un tragico incidente all’inizio di agosto: in quel caso due persone morirono nello scontro tra un furgone e un tir.