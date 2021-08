Incidente ad Ariano del Polesine: Nico Duò colpito al casco da una civetta, cade e muore

Incidente mortale ad Ariano nel Polesine (provincia di Rovigo): Nico Duò è morto dopo essere caduto dalla moto. Il ragazzo è caduto dopo essere stato colpito sul casco da una civetta.

Ha perso il controllo della moto su cui viaggiava dopo essere stato colpito sul casco da una civetta ed è morto nella caduta. La vititma è un 24enne, Nico Duò, di Ariano Polesine (Rovigo), che la sera del 16 agosto attorno alle 20,30 in via Linea ad Ariano (Rovigo), guidava la sua Ducati quando è caduto a terra rovinosamente. Secondo i carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, l’uomo è stato colpito sul casco da una civetta. Per le ferite riportate il 24enne è morto dopo essere stato portato d’urgenza in ospedale.

Nico Duò era un pallanuotista del Padova Nuoto

Nico era un pallanuotista e giocava come centroboa al PadovaNuoto. La sua squadra ha scritto un post su Facebook per ricordarlo: “Una terribile notizia, di pochi minuti fa, sconvolge la PN Padovanuoto: la scorsa notte è mancato Nico Duó, centroboa biancorosso in forza alla PDN da due stagioni, a causa di un incidente stradale. A nulla son valsi i soccorsi intervenuti sul posto. – continua il post -Non ci sono parole per commentare una tragedia simile, solo una profonda tristezza. La PN Padovanuoto è vicina ai familiari e agli amici di Nico in questo momento di dolore: ricorderemo Nico così, sorridente assieme alla squadra al ritiro di Genova 2020”.