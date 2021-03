Un incidente mortale è avvenuto oggi, mercoledì 31 marzo, sulla strada provinciale Adelfia-Sannicandro, a una ventina di chilometri da Bari. Nello scontro sono morte due persone, altre due sono state trasportate in ospedale in gravi condizioni.

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente. Sono poche al momento le notizie certe.

Nell’incidente sono state coinvolte due auto: un’Audi, che si è spaccata in due, e una parte è finita nella scarpata, e una Fiat Punto.

A bordo dell’Audi c’erano tre uomini: due sono morti il terzo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari, così come il conducente dell’altra auto – un uomo di Sannicandro – che era solo a bordo.

Incidente Adelfia-Sannicandro, scontro tra due auto: due morti, altre due persone in gravi condizioni. Le prime notizie

Racconta Bari Today:

“Incidente mortale sulla Sp236, che unisce Adelfia a Sannicandro. Coinvolti due veicoli, per cause ancora da accertare rimasti completamente distrutti nell’impatto. Due persone hanno perso la vita nell’incidente, mentre altri due sono stati portati in ospedale in codice rosso dalle ambulanze del 118 intervenute. Presumibilmente si è trattato di un impatto violento, visto che una delle due auto, un’Audi, è finita nella scarpata ai bordi della strada, tranciata a metà. Il secondo mezzo coinvolto è invece una Fiat Punto, finita contro il guadrail. Sul posto anche vigili del fuoco, che stanno rimuovendo i mezzi dalla strada, polizia metropolitana e polizia locale, che sta deviando il traffico nelle aree circostanti”.