Incidente al kartodromo di Ala (Trento), morto il bambino di 8 anni travolto dopo una caduta

Non ce l’ha fatta, Mathis Bellon, il baby motociclista francese di 8 anni rimasto vittima di un incidente lo scorso 22 luglio al kartodromo di Ala, in provincia di Trento. Il bambino è morto nel reparto di terapia intensiva di neurochirurgia pediatrica dell’ospedale Borgo Trento di Verona.

Morto a 8 anni in minimoto: l’incidente al kartodromo di Ala

Il piccolo, iscritto alla squadra “Race Experience School” di Frejus, in Provenza, e residente a Sainte-Maxime, sulla Costa Azzurra, è caduto sulla pista dell’Ala Karting Circuit di Plicante durante un allenamento in vista della gara “Cnv Motoasi”. Mathis stava compiendo dei giri con la sua mini moto sul circuito quando è caduto, purtroppo non ha fatto in tempo a rialzarsi prima dell’arrivo di un altro mezzo che lo ha investito.

L’incidente venerdì 22 luglio

Le condizioni del bambino sono apparse subito molto gravi. I soccorsi sono stati immediati, prima da parte degli addetti alla pista e poi del personale del 118: il piccolo è stato stato trasportato in ospedale in elisoccorso all’ospedale di Borgo Trento. I medici lo hanno sottoposto a due interventi chirurgici per provare a salvargli la vita. Poi il trasferimento nell’ospedale di Montpellier in Francia, paese di provenienza della famiglia residente sulla Costa Azzurra a Sainte-Maxime, dove è morto nella giornata di ieri, giovedì 28 luglio.