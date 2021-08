Incidente al Rally dell’Appennino Reggiano: 2 spettatori travolti e uccisi da un’auto in gara

Tragedia al Rally dell’Appennino Reggiano: due spettatori sono stati travolti e uccisi da un’auto in gara. L’incidente è avvenuto verso le 9 su un tratto rettilineo del circuito in località Riverzana, nel comune di Canossa (Reggio Emilia).

Incidente al Rally, la prima ricostruzione

L’equipaggio numero 42, una Peugeot 208 guidata dal duo Gubertini-Ialungo ha perso il controllo del mezzo finendo fuori dal circuito. Un terrapieno ha fatto da rampa e l’auto a forte velocità è volata su una collinetta dove era radunato il pubblico.

Due giovani spettatori sono morti, illesi invece i due componenti dell’equipaggio, ma entrambi sono sotto choc.

Incidente Rally, aperta una inchiesta

Sul posto, la polizia locale Unione Val d’Enza e i carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto successo, oltre all’elisoccorso del 118. Era in corso la prima prova speciale della giornata. In seguito all’incidente la gara è stata sospesa. Sulla vicenda è stata aperta una inchiesta.