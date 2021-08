Incidente alla Tds sul Monte Bianco: un atleta ceco muore cadendo dal Passeur de Pralognan, gara interrotta

Incidente alla Tds, gara podistica sul Monte Bianco. Un atleta ceco è morto durante la discesa del Passeur de Pralognan. Per questo la gara è stata anche interrotta.

Incidente alla Tds, muore atleta ceco

Un atleta proveniente dalla Repubblica Ceca, di 35 anni, è morto la notte scorsa a causa delle ferite riportate in una caduta mentre era impegnato nella gara di corsa in montagna Tds (“Sur les Traces des Ducs de Savoie”). Si tratta di una gara di 145 chilometri e 9.100 metri di dislivello, che collega la Valle d’Aosta alla Savoia. Lo hanno comunicato gli organizzatori.

Caduta durante la discesa del Passeur de Pralognan

L’incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte durante la discesa dal Passeur de Pralognan, in Alta Savoia (Francia). Il corridore è stato subito soccorso e trasportato in ospedale. La competizione, che fa parte del circuito dell’Ultra trail del Monte Bianco (Utmb), è stata sospesa.

Tds, gara interrotta dopo la caduta

La Tds è stata interrotta. Lo stop alla competizione è stato dato dal comitato organizzatore alle 00.25 a seguito della caduta del corridore ceco. Sul posto è intervenuta una squadra di soccorso e l’atleta, in arresto cardiaco, è stato trasportato in ospedale in elicottero.