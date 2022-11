Incidente mortale questa mattina, 16 novembre, sulla Sr 348 Feltrina all’altezza di Quero (Belluno). Coinvolti un mezzo pesante e un furgone che si sono scontrati frontalmente su un tratto rettilineo. L’impatto è stato violentissimo, il furgone si è rovesciato e il conducente è deceduto.

Incidente a Quero, morto il conducente di un furgone

Sul posto i carabinieri della stazione di Quero per i rilievi, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. L’elicottero, inizialmente allertato e fatto decollare da Pieve di Cadore, è stato fatto rientrare alla base, quando ci si è resi conto che per il conducente del furgone non c’era più nulla da fare. La Sr 348 è stata chiusa all’altezza della rotatoria di Anzù e si prevedono tempi lunghi per la rimozione della salma e dei veicoli incidentati.

