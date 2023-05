Tre persone – padre, figlio e nipote – sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto all’alba, poco dopo le cinque, a Lavino di Mezzo di Anzola dell’Emilia, nel Bolognese.

Incidente Anzola dell’Emilia: feriti padre, figlio e nipote: la prima ricostruzione

Da una prima ricostruzione sembra che ad essere coinvolta sia una sola autovettura condotta da un 41enne, e a bordo della quale c’erano anche un 12enne e un 14enne, figlio e nipote dell’uomo, quando per cause in corso di accertamento il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo che è uscito di strada. Il 41enne è stato portato in codice 3, massima gravità, all’ospedale Maggiore di Bologna, così come il 12enne e il 14enne, che hanno riportato ferite di media gravità. Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che dopo aver estratto dalla vettura le tre persone rimaste incastrate, le hanno affidate alle cure dei sanitari del 118. I rilievi sono affidati ai carabinieri che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.

