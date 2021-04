Incidente Atripalda raccordo A3 Avellino-Salerno: si ribalta autocisterna, trasportava ossigeno all’ospedale di Bari

Incidente all’altezza di Atripalda sul raccordo della A3 Avellino-Salerno. Si è ribaltata un’autocisterna, trasportava ossigeno all’ospedale di Bari.

Incidente Atripalda raccorto A3 Avellino-Salerno

Entrambe le corsie dell’accordo autostradale dell’A3 Avellino – Salerno, nel tratto che va da Serino verso Atripalda, al Km 26,600, sono state chiuse al traffico a causa di un incidente. Incidente avvenuto intorno alle 7, che ha visto coinvolta un’autocisterna che trasporta ossigeno liquido. Sul luogo dell’incidente sono al lavoro i vigili del fuoco di Avellino.

C’è un ferito. Subito affidato alle cure dei sanitari del 118 i quali ne hanno poi disposto il trasferimento nell’ l’ospedale Moscati di Avellino.

Incidente A3: l’autocisterna portava ossigeno all’ospedale di Bari

Proveniva da Salerno ed era diretto in un ospedale di Bari, l’autocisterna che trasportava ossigeno liquido. A causa di un incidente le cui cause sono in corso di accertamento si è ribaltata sull’accordo autostradale dell’A3 Avellino – Salerno, nel tratto che va da Serino verso Atripalda. Precisamente al Km 26,600.

Intanto i vigili del fuoco hanno ultimato le operazioni di travaso dell’ossigeno liquido e sono iniziate le operazioni di recupero del mezzo, definite particolarmente delicate.