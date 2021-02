Incidente sulla autostrada del Sole A1 Milano-Napoli lunedì 22 febbraio, nel tratto compreso tra Valdichiana e Chiusi-Chianciano. Una persona è rimasta ferita.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 17 e ha coinvolto un autobus e un furgone all’altezza del chilometro 402 in direzione Roma. Proprio il conducente del furgone è rimasto ferito nell’incidente.

Ultimo aggiornamento ore 19:09

Traffico bloccato dopo l’incidente sulla autostrada A1 a Valdichiana

Il traffico è rimasto temporaneamente bloccato. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari, meccanici e la polizia stradale, oltre al personale della Direzione quarto Tronco di Autostrade per l’Italia.

Il blocco, fa sapere Autostrade, si è reso necessario per consentire le operazione di recupero dei mezzi e la pulizia del manto stradale, interessato dalla presenza di detriti.

Incidente sulla A1, il precedente

Sempre nella giornata di lunedì 22 febbraio sulla autostrada del Sole A1 Milano-Napoli era avvenuto un altro incidente nel territorio di Aquino, nella provincia di Frosinone.

Un uomo in sella ad una moto insieme alla compagna era rimasto ferito dopo che il mezzo è uscito di strada. Entrambi hanno riportato ferite, ma ad avere la peggio è stato l’uomo, che è stato trasferito in elicottero in ospedale dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alle gambe. Non sarebbe in pericolo di vita.