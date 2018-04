GENOVA – Incidente in autostrada, sulla A12: auto ribaltata tra Recco e Rapallo, in direzione Livorno.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

L’incidente è avvenuto intorno alle 7:30 di martedì 17 aprile, quando un camion frigo di è scontrato con un’auto, tamponandola e facendola finire sulla carreggiata.

Sul tratto sono intervenuti i mezzi di soccorso, compreso l’elicottero dei vigili del fuoco, che ha accompagnato con urgenza il conducente dell’auto, un ragazzo di 21 anni, all’ospedale San Martino di Genova, dove è arrivato in gravi condizioni e ricoverato in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente, oltre al personale della direzione primo tronco di Genova e i soccorsi sanitari, sono intervenute le pattuglie della polizia stradale e i soccorsi meccanici. Sono stati rimossi i veicoli e terminati i rilievi, al momento il traffico transita su due corsie e si registrano 10 chilometri di coda in diminuzione. Agli utenti che da Genova sono diretti in direzione Livorno si consiglia di uscire a Genova Nervi e tramite la SS1 Via Aurelia rientrare in A12 a Rapallo.