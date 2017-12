TORINO – Incidente sull’autostrada A32 Torino-Bardonecchia il 1° dicembre. Nello scontro causato dalla neve sono rimaste ferite 8 persone, in modo non grave, e sono stati coinvolti sette autoarticolati, un furgone e tre auto, tra Oulx e Susa. Prima che l’autostrada sia riaperta ci vorranno ore.

L'autostrada è stata chiusa per consentire i soccorsi. Una persona è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Rivoli. Sul posto stanno intervenendo polizia stradale e vigili del fuoco, impegnati a prestare soccorsi anche ai veicoli coinvolti in un secondo incidente all'altezza di Salbertrand.