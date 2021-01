Incidente autostrada Catania-Siracusa, tir tampona una macchina: morta una donna anziana di Adrano

Una persona è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto sull’autostrada Catania-Siracusa. La vittima è una donna, anziana, di Adrano.

Per cause in corso di accertamento, raccontano le cronache, un mezzo pesante ha tamponato un’autovettura e, nell’impatto, la donna anziana alla guida della macchina è morta.

Incidente autostrada Catania-Siracusa, la dinamica

Ancora non è chiaro perché il Tir abbia tamponato la macchina.

