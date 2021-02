Incidente a Borgo d’Ale (Vercelli): due sorelline di 3 e 6 anni ricoverate in gravi condizioni

Brutto incidente a Borgo d’Ale, in provincia di Vercelli. Nello scontro, avvenuto tra Borgo d’Ale e Tronzano, due sorelline, di 3 e 6 anni, sono rimaste gravemente ferite. Le due bambine sono state trasportate in ospedale a Torino, dove si sta cercando di fare il possibile per salvarle.

L’incidente ha coinvolto una Fiat Punto, che è finita semi distrutta, e una berlina Mercedes. La Mercedes si è ribaltata in un campo dopo essere uscita di strada. Oltre alle due bambini, sono rimasti coinvolti due adulti, trasportati all’ospedale di Vercelli, in codice giallo. Le due bambine sono state invece elitrasportate all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Incidente a Borgo d’Ale: sorelline di 3 e 6 anni in gravi condizioni

Le condizioni delle due bambine di tre e sei anni sarebbero gravi. Secondo quanto scrive l’Adnkronos, la bimba più piccola di tre anni ha riportato un grave trauma cranico. E’ giunta in ospedale in arresto cardiaco ed è stata rianimata. La bambina più grande, di 6 anni, risultata, invece, meno grave del previsto a livello cranico. La Tac ha evidenziato lesioni multiple al torace e all’addome ma non sarebbe da operare. Come la più piccola, anche lei è in prognosi riservata.

Incidente a Borgo d’Ale: i soccorsi

Sul posto nel giro di pochi minuti sono accorsi i Carabinieri di Cigliano, 118 di Santhià e di Chivasso oltre all’elisoccorso notturno intervenuto per il trasporto delle piccole. Non è chiara la dinamica dell’incidente. Le due bambine erano in viaggio con la mamma al momento del violento impatto.