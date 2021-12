Incidente a Cagliari, auto contro treno della metro in Viale Marconi. Traffico in tilt a Cagliari. Una utilitaria si è scontrata con un vagone della metro. In viale Marconi.

Incidente a Cagliari, auto contro treno della metro in Viale Marconi

La conducente dell’auto è l’unica ferita, è finita all’ospedale. Ha riportato un’ematoma alla fronte, all’inizio le sue condizioni erano state valutate da codice rosso, cioè gravi.

Alla fine, si è invece trattato di un più tranquillo codice verde. La donna forse non si è accorta del semaforo rosso che interdiceva il transito al passaggio della linea della metro urbana di superficie.

Sul posto è intervenuta anche una squadra del vicino comando provinciale dei Vigili del fuoco. La circolazione, nell’ora di punta, si è fatta caotica.