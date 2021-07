Incidente Campagna (Salerno), tir cade dal viadotto Tenza: morto il conducente. C’è anche un’altra vittima

Due persone sono morte a seguito di un incidente avvenuto a Campagna, in provincia di Salerno, lungo l’A1 del Mediterraneo. Tutto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 1 luglio.

Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora in corso di accertamento, un tir è precipitato dal viadotto Tenza tra gli svincoli di Campagna e Contursi.

Al momento non è ancora chiaro cosa abbia provocato l’incidente.

“Un tir – racconta il Mattino – è caduto da un viadotto a Campagna, lungo l’A2 del Mediterraneo. Due i morti nel terribile incidente che s’è verificato in tarda mattinata tra gli svincoli di Campagna e Contursi. Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo pesante precipitando dal Viadotto Tenza. Nell’impatto, il conducente e un’altra persona hanno perso la vita.

Forti le ripercussioni sul traffico.

“Al momento – si legge ancora sul quotidiano – si registrano forti rallentamenti in direzione sud, dove si transita lungo la corsia di emergenza. Sul posto sono presenti le squadre Anas, delle Forze dell’Ordine, 118 e dei Vigili del Fuoco per la gestione dell’evento”.