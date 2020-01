CATANIA – Ha avuto un malore mentre era a bordo del suo scooter e si è schiantato contro il guardrail in viale Mediterraneo, a poca distanza dallo svincolo per Canalicchio, in provincia di Catania. Questa la dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita Francesco Longo, 67 anni, nel pomeriggio del 27 gennaio.

Secondo quanto ricostruito, Longo era a bordo del suo scooter Honda Sh quando per cause da accertare ne ha perso il controllo e si è schiantato contro il guardrail all’interno di una galleria. Non è ancora chiaro se Longo sia morto per un malore, che avrebbe provocato l’incidente, oppure se sia morto nello schianto. Sul posto sono interventi gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco, la polizia municipale e i tecnici dell’Ansa. (Fonte Catania Today)