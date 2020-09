Incidente mortale a Casate con Bernate (provincia di Como). Un’auto prende fuoco, muoiono due fidanzati di 24 anni.

Due fidanzati 24enni sono morti, a Casate con Bernate, in un grave incidente stradale. E’ successo nella tarda serata di martedì 8 settembre.

La dinamica dell’incidente a Casate con Bernate

I due, a bordo della loro auto, prima sono usciti di strada finendo contro un albero e poi sono rimasti imprigionati nell’abitacolo. Le fiamme che si sono sviluppate hanno avvolto proprio l’abitacolo. La ragazza è morta prima, il ragazzo dopo essere stato trasportato all’ospedale di Varese. La vettura, una Fiat Panda, poco prima delle 22, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada all’altezza di via Socrate a Casate con Bernate (Como), ribaltandosi e finendo contro un albero e poi a ridosso di un fienile.

Il fieno alimenta le fiamme

Proprio la vicinanza con il fieno avrebbe fatto sì che l’incendio della vettura divenisse un vero e proprio rogo, con i due corpi imprigionati dalle lamiere. Quando sono arrivati i soccorsi per la ragazza, Jessica M., non c’era più niente da fare. Il giovane, Mirko M., è stato trasportato con l’elicottero a Varese con ustioni di terzo grado a volto e tronco oltre ai traumi dello schianto. E’ deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Gli accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri. (Fonte: Ansa)