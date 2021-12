Incidente Catania, scontro in tangenziale tra minibus e tir: un morto e 5 feriti, sono braccianti (Foto archivio Ansa)

Drammatico incidente sulla tangenziale ovest di Catania dove una persona è morta e 5 sono rimaste ferite a seguito dello scontro tra un Tir e un minibus Ducato.

Lo schianto è avvenuto al km 19 tra Passo Martino e lo svincolo per la Zona industriale nord. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, polizia stradale e personale Anas.

Incidente Catania, la dinamica

Per cause ancora da verificare il mezzo pesante è finito contro il minibus, che era fermo per avaria sulla corsia di emergenza. A bordo viaggiavano sei braccianti, due dei quali sono usciti autonomamente dal mezzo a seguito del tamponamento.

Le altre quattro sono invece state estratte dalle lamiere dalla squadra dei vigili del fuoco intervenuti sul posto.

Nell’impatto ha perso la vita uno dei braccianti, aveva circa 60 anni.

Incidente Catania, traffico bloccato

Il traffico nella zona, in direzione Messina, ha subito forti rallentamenti. Anas ha inviato il personale sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.