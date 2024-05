Gaetano Di Vaio, attore e produttore cinematografico, è stato coinvolto in un grave incidente mentre percorreva via Santa Maria a Cubito, nelle vicinanze di Napoli. Le circostanze esatte dell’incidente non sono ancora chiare: potrebbe essere stato causato da una collisione con un altro veicolo, da un momento di distrazione o dalle condizioni del manto stradale. L’attore, 56 anni, è attualmente ricoverato in condizioni critiche all’ospedale di Giugliano in Campania, con riserva di prognosi. I carabinieri della stazione di Qualiano stanno indagando sulla dinamica dell’incidente, mentre un equipaggio del 118 ha prestato i primi soccorsi e lo ha trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano.

Chi è Gateano Di Vaio

Di Vaio è noto per il suo coinvolgimento nella produzione della serie televisiva “Gomorra“, trasmessa per la prima volta nel 2014 e recentemente celebrata per il suo decimo anniversario. Prima e dopo questa serie, ha lavorato come produttore per diversi film, tra cui “Napoli Napoli Napoli” di Abel Ferrara e “Per amor vostro” di Beppe Gaudino. La sua carriera artistica ha avuto inizio come attore, con ruoli in film come “4-4-2 – Il gioco più bello del mondo” e “Sotto la stessa luna”. Cresciuto in un quartiere difficile di Napoli e trascorso parte della sua giovinezza in istituti correttivi, Di Vaio ha trasformato le sue esperienze di vita in una fonte d’ispirazione per le sue opere, che spesso raccontano una Napoli dai molteplici contrasti.