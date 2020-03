ROMA – Un pulmino di una struttura assistita per disabili ha perso il controllo ed è uscito di strada schiantandosi contro un albero. L’incidente avvenuto lungo la strada provinciale 28 nel territorio di Cortona, in provincia di Arezzo, la sera del 2 marzo ha provocato 3 morti e 5 feriti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso i feriti e li hanno portati tra gli ospedali di Arezzo e di Siena.

Secondo quanto ricostruito, il pulmino su cui viaggiavano 8 persone stava percorrendo la strada provinciale 28 quando nella località La Fratta intorno alle 21.30 di lunedì sera si è schiantato contro un albero. Sul posto sono subito accorse le forze dell’ordine, i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma le operazioni di soccorso sono state rese complicate dal maltempo.

Il bilancio dell’incidente è stato di 3 morti e 5 feriti, di cui due gravi che sono stati portati in ospedale in codice rosso. Le vittime erano tutte e tre quarantenni in cura in una resistenza assistita per portatori di handicap a Cortona. Il gruppo viaggiava sul pulmino della struttura che stava riaccompagnando gli ospiti dopo una festa nella provincia di Siena.

(Fonte ANSA)