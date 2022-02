Incidente Crocera di Barge (Cuneo), auto contro furgone: morto un giovane di 38 anni

Incidente stradale a Crocera di Barge, in provincia di Cuneo, nella serata di venerdì 11 febbraio: un giovane di 38 anni, Paolo Turinetti, è morto.

Incidente a Crocera di Barge (Cuneo): morto un uomo di 38 anni

L’auto dell’uomo, riferiscono i media locali, si è scontrata frontalmente con un altro mezzo, un furgone Ford, lungo la strada provinciale 588.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20:30 lungo un rettilineo della provinciale. Subito sono scattati i soccorsi del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare la morte di Paolo Turinetti, residente a Revello.

Data la gravità delle condizioni dell’uomo era anche stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, fatto rientrare alla base.

Crocera, auto contro furgone. Morto l’automobilista, ferito l’altro conducente

E’ invece in condizioni non gravi il conducente del furgone, rimasto ferito nell’incidente e trasportato in ospedale in codice verde.

Presenti sul luogo dell’incidente, oltre ai Vigili del Fuoco che hanno estratto il corpo della vittima dall’abitacolo, anche la Polizia di Stato, che dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.