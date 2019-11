MODENA – Si è ribaltato con l’auto ed è finito contro un palo. E’ morto così Matteo Gabriele, 29 anni appena, di Maranello. La tragedia si è consumata intorno alle 18 di giovedì 21 novembre a Fiorano, in provincia di Modena.

Il giovane si trovava alla guida di una Peugeot e stava percorrendo via San Giovanni Evangelista, quando per cause sconosciute è finito fuori strada. L’impatto violentissimo con l’asfalto prima e contro un palo poi, non gli ha lasciato scampo.

Sul posto 118, vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri. Inutili i tentativi dei soccorritori di salvarlo: al loro arrivo non c’era più nulla da fare. Il giovane è morto sul colpo.

Fonte: Gazzetta di Modena