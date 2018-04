SIRACUSA – Non sarebbe in fin di vita Cristina Marino, la ragazza di 18 anni sopravvissuta all’incidente di mercoledì a Floridia in provincia di Siracusa nel quale hanno perso la vita tre giovani: Giovanni Violano di 33 anni, Giuseppe Marino, di 24, e la fidanzata Chiara Carrubba di 20.

Cristina, sorella di Giuseppe, non sarebbe stata incinta come ipotizzato in un primo momento, attualmente è ricoverata all’ospedale di Cannizzaro dove è stata portata con l’elisoccorso, come riporta SiracusaNews. E’ ferita ma non in modo grave considerando che è stata sbalzata fuori dalla Ford Focus al momento dello schianto.

Secondo una ricostruzione l’auto, per cause da accertare, è andata a sbattere contro un muretto ed è finita dentro una scarpata facendo un volo di circa sei metri. Immediato l’arrivo delle ambulanze del 118 e dei vigili del fuoco che hanno estratto i cadaveri dall’auto.