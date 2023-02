Più di duemila persone, dentro e fuori la chiesa di Gesù Maestro a Fonte Nuova alle porte di Roma hanno dato l’ultimo saluto a Flavia Troisi, 17 anni, e Valerio Di Paolo di 21, due delle cinque vittime dell’incidente stradale di Tor Lupara.

Oggi, giovedì 3 febbraio, si sono svolti i funerali a poche ore dall’ultimo saluto ai due cugini ventunenni Simone Ramazzotti e Alessio Guerrieri, avvenuto nella stessa chiesa. L’ultimo funerale, quello di Giulia Sclavo, si svolgerà domani nel quartiere romano di Talenti.

Funerali Fonte Nuova, le parole del parroco

“La vita di questi ragazzi sia un fiore che unisce la nostra comunità. Che siamo gemme di vita eterna” ha detto il parroco don Pedro, dall’altare di Gesù Maestro. Che ha aggiunto: “Mi auguro che tutto l’amore che in questi giorni ha stretto queste famiglie colpite da un dolore così grande non finisca mai, per andare avanti, sapendo che tutti ci rincontreremo. Guardare indietro sarebbe tradirli perché sono i primi che vogliono ritrovarsi con noi”. Don Pedro ha ripreso e sottolineato le parole della zia di Valerio: “Dio sa quanto vorremmo tornare indietro per rivedere i vostri sorrisi. Ci ritroveremo nella luce per scambiarci mille abbracci ancora e torneremo ad essere felici”.

I feretri sulla via Nomentana

I feretri hanno attraversato la Nomentana lentamente, tra due ali di folla, scortati dai volontari della protezione civile. A seguire le auto con i familiari delle due giovanissime vittime.Quando sono passati proprio di fronte al punto dello schianto è stata forte la commozione. Il luogo dell’incidente, in questi giorni è intanto diventato un altare di messaggi, disegni lasciati dai bimbi, lumini e fiori.

