Drammatico incidente lungo la Strada Statale SS7, vicino Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Un minivan si è ribaltato coinvolgendo anche un’altra auto: morta una donna di 73 anni.

La tragedia si è consumata intorno alle 15 di lunedì 27 dicembre 2021 all’altezza dello svincolo che porta alla zona industriale di Francavilla Fontana, in direzione Taranto.

Il minivan, un Mercedes Vito con sei occupati, si è ribaltato, per cause ancora da chiarire. Il van avrebbe anche urtato un’auto, una Audi Q7, illesi i quattro passeggeri.

Incidente Francavilla Fontana, 1 morto e 5 feriti

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i carabinieri di Francavilla e gli agenti della polizia locale, i sanitari del 118 e il personale Anas. Nello schianto sono rimaste ferite 5 persone, alcune in modo grave, viaggiavano tutti sul pulmino.

Nulla da fare per una 73enne originaria di Taranto: la donna è morta sul colpo dopo essere stata sbalzata fuori dal minivan, finendo sull’asfalto. I feriti sono stati trasportati all’ospedale Perrino di Brindisi.

Il tratto dello svincolo è stato temporaneamente chiuso per permettere ai soccorritori di intervenire e mettere la zona in sicurezza. Il traffico, deviato sulle complanari, è stato ripristinato poi in serata.