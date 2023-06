Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto stanotte intorno alle due in provincia di Modena. Non sono ancora note le età delle due vittime, un uomo e una donna, che sono decedute tra le fiamme dell’auto sulla quale si trovavano. La vettura ha preso fuoco dopo uno scontro frontale. L’incidente è avvenuto tra i comuni di Castelfranco e Savignano sul Panaro in via Magazzeno. Una terza persona, un uomo di 27 anni, è stato portato dall’elicottero del 118 all’ospedale Maggiore di Bologna, non è in pericolo di vita. La sua auto si è ribaltata dopo lo scontro. Sul posto anche i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco.

