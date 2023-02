Incidente frontale in Sardegna tra due auto: morte due persone

Incidente frontale in Sardegna tra due auto sulla provinciale 2 a quattro corsie che da Villamassargia porta a Carbonia, all’altezza della frazione di Tanì: due i morti. L’allarme è arrivato alla centrale operativa del 118 di Cagliari attorno alle 8.20 e subito sono state inviate sul posto due ambulanze. Ma per le due persone – un giovane di 25 anni è già stato identificato mentre l’altra vittima è ancora incastrata tra le lamiere – non c’era più nulla da fare. A scontrarsi una Clio e una Punto: una delle auto è finita fuori dalla carreggiata sulla cunetta. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Carbonia e i vigili del fuoco. La circolazione veicolare è attualmente bloccata.

