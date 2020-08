Incidente in galleria sulla autostrada A14: tratto chiuso e code (Foto archivio Ansa)

Incidente in galleria Immacolata sulla autostrada A14 in Abruzzo: tratto chiuso e code

Chiusa la autostrada A14 in Abruzzo, nel tratto compreso tra Pescara Ovest e Pescara Sud, in direzione Sud, a causa di un incidente in galleria immacolata avvenuto al km 385.2.

Il semirimorchio di un mezzo pesante si sarebbe intraversato occupando l’intera carreggiata e il tir che lo seguiva lo avrebbe urtato. Il conducente del secondo camion, ferito, è stato soccorso.

Chiuso il tratto autostradale

Nel tratto chiuso si registrano quattro chilometri di coda: la polizia autostradale sta provvedendo a far uscire le automobili.

La protezione civile si sta occupando di distribuire acqua agli utenti in coda. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade. Coordina gli interventi il Centro operativo autostradale (Coa) di Città Sant’Angelo.

Dopo l’uscita obbligatoria di Pescara Ovest, consiglia Autostrade per l’Italia, è possibile proseguire attraverso il Raccordo Chieti-Pescara seguendo le indicazioni per Pescara e Foggia, e rientrare successivamente in autostrada a Pescara Sud. (Fonte: Ansa)