Incidente mortale oggi, venerdì 3 febbraio, attorno a mezzogiorno sulla corsia Sud della Me-Bo la superstrada che in Alto Adige collega Merano a Bolzano. Tra i comuni di Gargazzone e Vilpiano è morta una persona. La vittima è stata travolta da un mezzo pesante dopo che la sua auto era rimasta in panne.

E non è finita qui. Dopo l’incidente altre vetture che proseguivano lungo la superstrada si sono scontrate con i veicoli incidentati. Sul posto sono arrivati i soccorsi. Oltre ai vigili del fuoco di Nalles e Gargazzone, nell’area dell’incidente è arrivato anche un elicottero di soccorso. In tilt il traffico lungo l’arteria stradale, chiusa in direzione Sud (è qui che avvenuto l’incidente, mentre in direzione Nord il traffico è stato bloccato lungo una sola corsia) per permettere l’intervento dei soccorritori.

