Incidente a Gizzeria, si schianta con l’auto contro un albero: muore 39enne

Incidente con morto a Gizzeria (Catanzaro). Una Kia Sportage, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo contro un grosso albero fuori dalla sede stradale. A bordo il solo conducente, un 39enne, deceduto sul colpo.

Incidente a Gizzeria, 39enne morto sul colpo

L’intervento dei Vigili del fuoco, in attesa delle autorizzazioni del magistrato di turno e del medico legale per estrarre la salma dalle lamiere, è valso alla messa in sicurezza del sito. Sul posto si sono recati anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza e per accertare l’esatta dinamica del sinistro.

Forse dovresti anche sapere che…