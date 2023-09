Incidente sul Gra a Roma, auto tamponata da un taxi: morta una coppia

Due persone sono morte questa mattina, 9 settembre, in un incidente stradale avvenuto sul Grande Raccordo Anulare a Roma. Si tratta di una coppia di cittadini stranieri, peruviani, di 36 e e 44 anni. Il tragico impatto è avvenuto sulla carreggiata esterna tra via Aurelia e via della Pisana intorno alle 4.45.

Roma, incidente sul Gra: morti marito e moglie

In base ad una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiavano, una Opel Meriva, sarebbe stata tamponata da un taxi. Inutile il disperato tentativo degli operatori del 118 di rianimarli dopo che i corpi sono stati estratti dalle lamiere accartocciate della vettura dai vigili del fuoco. Su quanto avvenuto sono al lavoro gli agenti della Polizia Stradale.

La dinamica

L’utilitaria, secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale, si era improvvisamente fermata sulla corsia centrale quando è stata tamponata violentemente da un taxi che sopraggiungeva in quel momento. “Mi sono trovato un muro di fronte”, ha riferito il conducente portato sotto choc in ospedale per accertamenti. L’uomo, 53 anni, sarebbe risultato negativo all’alcol test, ora si attendono i risultati del droga-test. La coppia morta nell’incidente aveva due figli di 9 e 11 anni.

Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta che stabilirà le cause esatte. Da capire perché la Opel Meriva, guidata dal 44enne, si sia fermata in mezzo alla strada. Non è escluso il guasto tecnico o che fosse finita la benzina. Illesa anche la passeggera che era sul taxi, una turista diretta all’aeroporto di Fiumicino.

Forse dovresti anche sapere che…