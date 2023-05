Incidente sul Grande raccordo anulare a Roma: morto un motociclista

Un motociclista di 75 anni è morto sul grande raccordo anulare di Roma, in un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 10 e 200, in zona Ottavia. Sul posto le squadre Anas, il 118 e la polizia stradale per le indagini e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Incidente sul Gra a Roma: morto un motociclista

Secondo quanto appreso il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo in maniera autonoma. Non sarebbe stata coinvolta un’altra vettura nell’impatto. L’uomo di 75, disarcionato del motoveicolo, è morto sul colpo. Al momento si transita sulla sola corsia di sorpasso.

