Schianto fra tre mezzi sull’autostrada A21 al km 187. In seguito alla perdita del carico da parte di uno dei Tir coinvolti, il traffico è completamente bloccato con code per oltre 5 km.

L’incidente è avvenuto tra i caselli di Castelvetro e Cremona, in direzione Brescia, alle 13:45 del 28 giugno 2023. Tale tratto di autostrada è stato chiuso al traffico per consentire le procedure di soccorso e messa in sicurezza. Si sono formate code per lo svuotamento del traffico tra il punto del sinistro e l’uscita obbligatoria di Castelvetro.

Istituita l’uscita obbligatoria sullo svincolo A1 Milano-Bologna ed è chiuso in entrata il casello di Piacenza Ovest in direzione Cremona. Anche lungo la viabilità ordinaria, sulla strada Padana Inferiore, il traffico risulta congestionato in direzione di Cremona.

