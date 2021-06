Incidente in A4 tra Portogruaro e San Stino di Livenza: furgone contro tir, traffico e code (Foto archivio Ansa)

Incidente sull’autostrada A4, detta anche Serenissima. E’ accaduto intorno alle 9.30 di martedì 1 giugno: un furgone è finito addosso ad un camion mentre era in fase di sorpasso.

Lo scontro è avvenuto nel territorio di Annone Veneto, tra Portogruaro e San Stino di Livenza.

Incidente A4: code e traffico

Pesanti le ripercussioni sul traffico autostradale con lunghe code in direzione Milano.

Segnalate anche code provocate da un mezzo pesante in panne tra Portogruaro/bivio A28 e Latisana.

Traffico A4, code di 9 km allo svincolo Montecchio

Momenti di paura e disagi anche all’altezza dello svincolo di Montecchio, in direzione Milano. Un camion che trasportava tessuti ha preso fuoco: ci sarebbe stata un’esplosione e un pezzo del mezzo pesante avrebbe colpito un’autovettura.

Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, polizia stradale e 118. Il traffico è stato bloccato durante l’intervento dei pompieri e del Suem. L’autista del camion è rimasto ferito, per fortuna in modo non grave.

Si segnalano code per 9 km tra lo Svincolo Vicenza Est e lo Svincolo Montecchio.