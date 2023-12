Incidente in autostrada: furgone si ribalta, conducente morto sul colpo

Incidente mortale durante la notte lungo l’autostrada A1 Milano – Napoli nel tratto tra Frosinone e Ferentino, sulle corsie che portano a Roma. Un furgone è uscito di strada e si è ribaltato dopo avere sbattuto contro lo spartitraffico in acciaio alla sua destra. È accaduto a tre chilometri dallo svincolo per Ferentino e la sua area industriale.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale di Frosinone ed il personale sanitario del 118 con un’ambulanza.

Inutile ogni soccorso per il conducente del mezzo, che viaggiava da solo. Saranno ora gli accertamenti clinici a stabilire se sia morto a causa delle ferite riportate oppure abbia avuto un malore mentre era alla guida. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Frosinone con una gru per recuperare il furgone. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire i rilievi ed i soccorsi.

