Incidente la mattina di venerdì 3 giugno lungo la via Anticolana, tra i Comuni di Anagni e Fiuggi: uno scontro tra alcune auto in galleria ha causato un morto e tre feriti.

Tre le auto coinvolte nell’incidente mentre transitavano in galleria. L’impatto è stato violentissimo. Il conducente di una delle auto è morto, mentre altre tre persone sono rimaste ferite, per fortuna in modo non grave.

Non è chiaro al momento se la morte dell’uomo sia da addebitare alle ferite riportate o ad un malore che lo avrebbe colpito dopo l’incidente.

Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, i sanitari del 118, una eliambulanza e le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.