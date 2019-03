IVREA – Lo scontro tra un’auto e un furgone la mattina del 27 marzo sul raccordo autostradale tra Ivrea e Santhià non ha lasciato scampo a donna di 56 anni. I due mezzi dopo lo schianto sono finiti nei campi al lato del raccordo: la donna è morta, l’altro conducente invece è stato portato in ospedale e non risulta in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto e il furgone stavano percorrendo il raccordo che collega l’autostrada A4 Torino-Milano con la A5 Torino-Aosta, entrambi in direzione Santhià, quando intorno alle 6.30 del mattino c’è stato lo schianto.

La Panda Fiat su cui viaggiava la vittima si è ribaltata più volte su sé stessa prima di finire la corsa nei campi a bordo strada. Sul posto sono interventi i soccorritori del 118 e la polizia stradale di Torino. La carambola si è rivelata fatale per la conducente. Il conducente del furgone, un uomo di 38 anni, è stato invece soccorso e portato in ospedale. La polizia stradale e i vigili del fuoco hanno rimesso in sicurezza la strada dopo l’incidente e hanno provveduto ai rilievi del caso per determinare la dinamica di quando accaduto. (Ansa)