ROMA – Grave incidente in Veneto, sulla cosiddetta Jesolana: un’auto e una moto si sono scontrati nel tratto compreso tra Portegrandi e Caposile, in una zona non lontana da Jesolo, in provincia di Venezia.

Nello scontro frontale, che è stato particolarmente violento, il motociclista è morto sul colpo. I vigili del fuoco arrivati sul posto hanno usato le funi per poter raggiungere il punto della fossa in cui giaceva il motociclista. Accanto al corpo senza vita della vittima c’era già il personale sanitario che stava provando a rianimarlo ma che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Durante le prime operazioni di soccorso la strada è stata chiusa al traffico, creando non pochi disagi alla circolazione in uno dei primi weekend di sole. Successivamente sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e per il recupero della salma. (Fonte il Gazzettino).