CUNEO – Si è schiantato in sella alla sua moto contro un trattore. E’ morto così Stefano Usino, centauro di 44 anni, in un tragico incidente stradale avvenuto giovedì 11 luglio nella frazione Rivalta Rossi di La Morra, in provincia di Cuneo. Alla guida del mezzo agricolo un pensionato di 76 anni, che è rimasto illeso.

Il dramma si è consumato alle 18.30. Stando ad una prima ricostruzione il motociclista, in sella ad una Honda CB600F, avrebbe perso il controllo del mezzo in una curva, finendo per scontrarsi lateralmente contro il rimorchio del mezzo agricolo.

Sul posto sono immediatamente accorsi gli uomini del 118: invano hanno tentato di rianimarlo, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Sul luogo anche i vigili del fuoco di Alba e i carabinieri della compagnia di Bra per i rilievi del caso.

Stefano Usino lavorava da una decina di anni alla Ferrero di Alba. “Una persona meravigliosa, non meritava questo”, lo ricordano gli amici affranti. La salma del motociclista è stata trasferita nella camera mortuaria di La Morra. Ancora da stabilire data e luogo dei funerali. (Fonte: Fanpage)