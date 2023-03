Un 23enne di Città di Castello è morto nell’incidente tra la sua auto, una Fiat Panda, e un tir. Lo scontro è avvenuto nella frazione di Lerchi per cause in corso d’accertamento da parte della polizia locale.

Incidente vicino Lerchi, morto 23enne di Città di Castello

Il giovane era diretto verso Arezzo quando la sua vettura si è scontrata con il mezzo pesante. Sono intervenuti un’ambulanza del 118, l’elisoccorso e i vigili del fuoco. I soccorsi sono stati però vani.I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia Locale a cui spetta il compito di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro, finito all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Perugia. Appresa la drammatica notizia, il sindaco di Città di Castello Luca Carizia ha espresso cordoglio e vicinanza ai familiari del 23enne a nome della giunta comunale e della comunità tifernate.

