PADOVA – Frontale all’alba di sabato 2 febbraio a Limena, in provincia di Padova. Fabrizio Galuppi, 33 anni, è morto nello schianto: la sua auto si è scontrata con un camion all’incrocio tra la strada Valsugana e via Monte Grappa.

La tragedia si è consumata poco prima delle 5.30 del mattino. Il 33enne era alla guida di una Ford C-Max. Sul luogo sono giunti i carabinieri di Limena e Cadoneghe, la stradale, i vigili del fuoco e il personale del Suem 118.

Ci sono volute tre squadre dei vigili del fuoco per liberare l’automobilista: i pompieri hanno dovuto operare con cesoie, divaricatori e martinetti idraulici per circa un’ora per estrarlo dalle lamiere. Inutili i tentativi di rianimarlo: ai sanitari non è rimasto altro che constatare il decesso dell’uomo.

Illeso, invece, l’autista del mezzo pesante. Si segnalano lunghe code anche a distanza di ore dall’incidente per la difficile operazione di rimozione dell’autoarticolato.