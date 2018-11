MILANO – Attimi di terrore per i passeggeri di un volo Alitalia diretto a Napoli: un piccolo incidente con un camion che ha urtato l’ala del velivolo fermo all’interno dell’aeroporto di Milano Linate. Il caso ha voluto che sul volo ci fosse anche Ghali, giovane rapper italiano.

Era lì, fermo, quando il furgoncino ha urtato un’ala creando il panico all’interno del velivolo su cui c’erano già i passeggeri. Nessuno, per fortuna, ha riportato ferite. Ghali era su quell’aereo in partenza per Napoli per il concerto in programma stasera. Non ha perso occasione il rapper per spiegare tutto ciò che ha trascorso questa mattina ai suoi followers su Instagram.

Il suo profilo ha già i video che contengono il ‘terrore’ del rapper che durante la mattinata ha vissuto. “Abbiamo fatto un incidente col camion delle verdure”: ha subito spiegato ai followers. Poi, ha continuato scrivendo nel video: “Alitalia, non si fa così eh”. Insomma, non capita mica tutti i giorni un incidente del genere. Per fortuna, non si tratta di un incidente aereo in quanto il velivolo era ancora fermo, in attesa di partire. Dopo poco, Ghali era già lì a riprendere il momento della partenza.

Dopo la partenza quindi, niente di anomalo e non ci sono stati problemi né per il cantante, né per gli altri 75 passeggeri presenti sul volo Alitalia. Tutto è filato liscio.