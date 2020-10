L’autostrada tra Modena sud e Valsamoggia è stata chiusa perché c’è stato un incidente con un morto.

Gravi problemi di viabilità con code interminabili a causa della chiusura dell’autostrada A1 tra Modena sud e Valsamoggia.

Questi problemi sono stati causati da un incidente mortale che si è verificato alle 12.16 all’altezza del km 182.

Come scrive Il Resto del Carlino, nell’incidente sono rimasti coinvolti una cisterna e un camion che trasportava rifiuti, fuoriusciti dalla carreggiata.

Nello schianto è morto il conducente del secondo mezzo pesante; l’altro, ferito in modo lieve, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.

Per fortuna non ha preso fuoco la cisterna di benzina ma il camion che trasportava rifiuti. Come prosegue Il Resto del Carlino, i pompieri sono intervenuti con mezzi provenienti dal comando di Bologna e con l’appoggio di un’autobotte da Modena; hanno provveduto allo spegnimento del rogo e alla delicata messa in sicurezza del carburante nella cisterna.

Ora però circa 15mila litri benzina e 2mila di gasolio devono essere travasati in un altro mezzo. Per sovrintendere alla delicata operazione è partito dal Comando di Milano il Nucleo travasi sostanze pericolose.

Poco dopo l’incidente mortale, sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale ed i soccorsi sanitari e meccanici (fonte ilrestodelcarlino.it).